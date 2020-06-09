تحرير 12 محضر مخالفة حظر وغلق وتشميع 2 محل فى طنطا..صور

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تحرير 12 محضرا وسحب رخصة القيادة لعدد 12 سيارة ملاكي وتاكسي لمخالفتهم لقرار الحظر، كما تم غلق وتشميع 2 محل فى مدينة طنطا، ومصادرة عربة أحد النباشين وتوقيع غرامة عليه وقدرها 1000 جنيه.

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جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، مساء اليوم، بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة التزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسه مجلس الوزراء ، وكذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .





كما رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا ، والمقدم إبراهيم كامل، وعادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا .





كما تفقد محافظ الغربية ونائبه، الحالة العامة لنظافة شوارع لقمان الحكيم والرفاعي وصدقي بنطاق حي ثان طنطا ، وشارع الاسكندرية وشارع الفاتح بنطاق حي أول طنطا، كما تابعا أعمال رضف شارع المعاهدة.





أوضح الدكتور أحمد عطا، أن رصف شارع المعاهدة هو بداية اعمال الخطة الإضافية للرصف والتي تشمل شارع المعاهدة والفاتح ، علي أن تستكمل باقي الشوارع تباعا بنهاية أكتوبر القادم .