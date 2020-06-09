دولة مستقرة وقوية.. خالد أبو بكر: لم أجد حرجًا في انتقاد أى مسئول

علق خالد أبو بكر، على استدعاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أمام مجلس النواب في جلسته العامة، واستعراض خطة الوزارة لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري، وذلك بعد مطالبة "خالد أبو بكر" بذلك أول أمس السبت.





وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "طالبت باستدعاء وزارة التعليم، ولم أجد أي حرج في انتقاد أى مسئول على الهواء، وأرى أن هناك حالة من ارتفاع سقف الحرية في مصر.. وأملى في حرية الرأى كبير، وأرى أننا بدأنا نستقر ونرى دولة قوية ونقاشات في الصحافة والبرلمان.. نحن أمام حياة سياسية جميلة".





وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن هناك تنسيق تام مع العديد من الوزارات فى إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، ومنها وزارات التنمية المحلية ولجنة إدارة الأزمة ووزارة الصحة والداخلية والدفاع، لافتا إلى أن ذلك وفقا لتوصية لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، موضحا أنه بالأمس عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كل الإجراءات حتى يطمأن الجميع.

وأكد حجازى، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على أن الوزارة حريصة على أمن وسلامة الطلاب وأولياء الأمور، موضحا أنه سيتم اتباع مجموعة من الإجراءات والأحكام، منها أن دخول اللجان سيتم بدءً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا للتعقيم والمرور بالبوابات الخاصة بها والمسح الإلكترونى، قائلا: "الإجراءات المُتبعة للوقاية من كورونا لا تعنى تسهيل الغش أو السماح به، وسيتم الكشف عن أجهزة المحمول قبل دخول اللجان".