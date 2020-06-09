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منوعات

أيام تفصلنا عن كارثة طبيعية بهذا البلد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعرضت الهند لموجة من الهزات الأرضية منخفضة الكثافة في أبريل ومايو العاصمة الهندية دلهي كان أخرهم زلزال اليوم، وهذا يعد مؤشرًا على تعرضها لزلزال كبير خلال الفترة المقبلة، ومن المحتمل أن تمتد آثار ذاك الزلزال إلى دول أخرى.

حذر خبراء الزلازل من زلزال ضخم في الأيام المقبلة في العاصمة دلهي (NCR) بعد 10 هزات أرضية منخفضة إلى معتدلة على مدى شهر ونصف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


وفسر بعض الجيولوجيين الزلازل على أنها علامة محتملة على حدوث زلزال أكبر، حيث قال الدكتور "كالاتشاند سين" رئيس معهد واديا لجيولوجيا الهيمالايا: "لا يمكننا التنبؤ بالزمان أو المكان أو المقياس الدقيق ، ولكننا نعتقد أن هناك نشاط زلزالي في منطقة NCR ويمكن أن يؤدي إلى زلزال كبير في دلهي".


فيما تقع عاصمة الهند في منطقة زلزالية عالية وتغطي NCR حوالي 573 ميلًا مربعًا، حيث يعيش عشرات الملايين من الناس في هذا الجزء من البلاد، لذا حذر البروفيسور "شاندون غوس" من المعهد الهندي للتكنولوجيا "جامو" من أن زلزالًا أقوى سيحدث خلال الأيام المقبلة وقد يكون كارثيًا.

وأضاف: "إن أحد أسباب زيادة أعداد الهزات التي تضرب دلهي هو الأعمال الإنشائية العديدة هنا نشط للغاية، وخاصًة إن هذه المنطقة هي منطقة زلازال"، ومن المتوقع أن الزلزال المدمر سيقع خلال أيام.
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