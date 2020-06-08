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الأمين المساعد لاتحاد العمال: السياحة والمقاهي والعمالة غير المنتظمة أكبر المتضررين من كورونا ..فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:58 م
ممدوح محمد الامين
ممدوح محمد الامين
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إبراهيم القادري
قال ممدوح محمد، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، إن أزمة العمال ليست فى مصر فقط ولكنها على مستوى العالم أكمل وهناك الكثير من القطاعات تأثرت بجائحة فيروس كورونا .


وأضاف الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن من ضمن القطاعات التي تأثرت قطاع السياحة والعمالة غير المنتظمة متمثلة في الباعة المتجولين والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى ومنها صناعة الأخشاب.

وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، أن القرارات الحكومة التي صدرت كان من شأنها الحفاظ علي العمالة بقدر المستطاع.

وتابع الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، أن قطاع السياحة عندما أراد الاستغناء عن العمالة غير محددة المدة وغير المؤمن عليها تأمينا ثابتا قمنا بوقف هذا، وقاموا بالتمسك بالعمالة بناء علي قرارات رئيس الوزراء.


وطالب الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الأزمة أثناء التعامل مع الظروف الحالية.
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