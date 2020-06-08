الأمين المساعد لاتحاد العمال: السياحة والمقاهي والعمالة غير المنتظمة أكبر المتضررين من كورونا ..فيديو

قال ممدوح محمد، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، إن أزمة العمال ليست فى مصر فقط ولكنها على مستوى العالم أكمل وهناك الكثير من القطاعات تأثرت بجائحة فيروس كورونا









الأمين العام المساعد لاتحاد العمال ، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن من ضمن القطاعات التي تأثرت قطاع السياحة و العمالة غير المنتظمة متمثلة في الباعة المتجولين والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى ومنها صناعة الأخشاب. وأضاف





وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، أن القرارات الحكومة التي صدرت كان من شأنها الحفاظ علي العمالة بقدر المستطاع.





وتابع الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، أن قطاع السياحة عندما أراد الاستغناء عن العمالة غير محددة المدة وغير المؤمن عليها تأمينا ثابتا قمنا بوقف هذا، وقاموا بالتمسك بالعمالة بناء علي قرارات رئيس الوزراء.







