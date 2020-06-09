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الحل السياسي لا يجدي معها.. المصراتي: الميليشيات المسلحة شرق ليبيا لن تسلم أسلحتها.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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عادل نصار
شن محمود المصراتي المستشار السابق للبرلمان الليبي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الطيران التركي المسير قتل أطفالا وعائلات ظهر أمس الاثنين.


وأضاف المصراتي، في مداخلة هاتفية لقناة "ام بي سي مصر"، أن المجتمع الدولي يدرك تمامًا بأنه لا حل سياسيا في ليبيا ويجب أن ينتصر طرف على طرف، متابعا أن المليشيات المسلحة وجماعة الإخوان إذا سيطرت على ليبيا يعني السيطرة على كل شمال إفريقيا ويكون في أيديهم الأمر الذي يعد خطرا كبيرا يجب الحذر منه.

 
وتساءل المستشار السابق للبرلمان الليبي، :"لماذا تركت ليبيا بهذه الطريقة"، مستدركا أن المجتمع الدولي اعترف أن هناك جماعات متطرفة في داخل القوات التابعة لحكومة الوفاق فكيف سيتم التعامل معهم؟.


وأكد المصراتي، أن أزمة ليبيا أمنية وعسكرية ويجب القضاء على الإرهابيين الموجودين في ليبيا، مطالبا الحكومة المصرية بالضغط لتنفيذ اتفاق القاهرة.


وأشار المستشار السابق للبرلمان الليبي، إلى أن الميليشيات المسلحة شرق ليبيا لن تسلم أسلحتها ولن ينفع معهم الحل السياسي، الانتخابات الليبية المباشرة محرمة على الليبيين، وأمريكا ودول أخرى لا تريد الانتخابات والديمقراطية في ليبيا، ويريدون ديمقراطية التوافق.
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