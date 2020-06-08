اللجنة الأولمبية المصرية تشكر الرئيس السيسي على دعم المنظومة الرياضية طوال 6 سنوات





وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورا وتقدما كبيرا سواء على المستوى الإداري الذي شهد وضع قانون للرياضة لأول مرة في تاريخ مصر والذي يتماشى مع اللوائح والميثاق الأولمبي، وتحقيق بطولات عربية وإفريقية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ مصر.









