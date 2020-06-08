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رياضة

اللجنة الأولمبية المصرية تشكر الرئيس السيسي على دعم المنظومة الرياضية طوال 6 سنوات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
بعث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نيابة عن جموع الرياضيين بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه لمنظومة الرياضة المصرية خلال 6 سنوات منذ انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية والتي شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة وكان لها أثر كبير في تقدم مصر ونجاحها في عبور العديد من الأزمات والصعاب التي تحولت إلى نجاحات وإنجازات وضعت مصر في الريادة الإفريقية والعربية والدولية.


وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورا وتقدما كبيرا سواء على المستوى الإداري الذي شهد وضع قانون للرياضة لأول مرة في تاريخ مصر والذي يتماشى مع اللوائح والميثاق الأولمبي، وتحقيق بطولات عربية وإفريقية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ مصر.


وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص شكره لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها أثر كبير في تقدم الرياضة المصرية ورفع رايتها في كل المحافل الدولية.
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