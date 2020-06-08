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آخر فرصة لهم.. جبهة الإنقاذ التونسي تناشد المشاركة في حراك 14 يونيو.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:57 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
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محمود محسن
قال فتحي الورفلي، الناطق الرسمي باسم جبهة الانقاذ التونسي "حراك 14 يونيو"، إن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة، يصطف وراء المحور القطري التركي، ويدعم النظام الدموي، ونحن لنا موقف موحد لا يتغير، ونحن مع الموقف السلمي دائمًا ولسنا دعاة حرب.


وناشد "الورفلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، بضرورة حل البرلمان وإخفاء حركة النهضة من المشهد السياسي نهائيًا.


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وأوضح الناطق باسم جبهة الانقاذ أن البرلمان الحالي برئاسة راشد الغنوشي اصبح يمثل خطرا على استقرار وأمن تونس.


وأكد أن هذه آخر فرصة وامتحان للشعب التونسي، للمشاركة في حراك 14 يونيو، مناشدًا الرئيس التونسي حماية أبناء شعبه من المتظاهرين السلميين في 14 يونيو.


وأوضح ان السبب الحقيقي وراء نشأة جبهة الانقاذ هو غياب المعارضة الحقيقية مع وجود بعض الانتقادات للنظام الحالي.
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