رئيس بنك مصر: إتمام 25 صفقة تمويل بـ49 مليار جنيه خلال عام

كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر؛ عن نجاح البنك خلال العام الماضي في اتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة بلغت 22.725 مليار جنيه، إذ قام البنك خلالها بدور المرتب الرئيسي.
أضاف " الإتربي" في تصريحات له، إن البنك قام بإتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة 26.275 مليار جنيه، كان خلالها مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنك بإفريقيا.
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أوضح " الإتربي" أن مؤسسة بلومبرج العالمية أعلنت وفقًا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2019 حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة الى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية
وذكر أن البنك سبق له الحصول علي المركز الـ15 كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن البنك ملتزم بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل .