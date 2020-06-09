بسبب اللعب بطائرة ورقية.. قطار الحوامدية يشطر طفلا نصفين

واقعة مؤسفة شهدتها مدينة الحوامدية حيث أطاح قطار بطفل أثناء لعبه بطائرة ورقية ما أدى إلى شطر جسده نصفين، تم نقل جثة الطفل لمشرحة المستشفى.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم علي شريط السكة الحديد بمدينة الحوامدية ومصرع طفل، انتقلت على الفور قوة أمنية ترأسها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية وتم العثور علي جثة طفل في الثانية عشر من عمره وجسده مشطور نصفين.





أفادت التحريات التي أجريت برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة انه اثناء لعب الطفل أمام منزله القريب من قضبان السكة الحديد فقد تركيزه للحظات قدم خلالها القطار فاصطدم به وشطر جسده لنصفين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



