AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب اللعب بطائرة ورقية.. قطار الحوامدية يشطر طفلا نصفين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:21 ص
حادث قطار
حادث قطار
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
واقعة مؤسفة شهدتها مدينة الحوامدية حيث أطاح قطار بطفل أثناء لعبه بطائرة ورقية ما أدى إلى شطر جسده نصفين، تم نقل جثة الطفل لمشرحة المستشفى. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم علي شريط السكة الحديد بمدينة الحوامدية ومصرع طفل، انتقلت على الفور قوة أمنية ترأسها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية وتم العثور علي جثة طفل في الثانية عشر من عمره وجسده مشطور نصفين. 

أفادت التحريات التي أجريت برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة انه اثناء لعب الطفل أمام منزله القريب من قضبان السكة الحديد فقد تركيزه للحظات قدم خلالها القطار فاصطدم به وشطر جسده لنصفين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريمة تعذيب طفلة بإمبابة.. الأم تحرق وجهها وجسدها بملعقة ساخنة.. والأب: مريضة نفسيا.. صور

مع أذان المغرب.. قطار الصعيد يشطر سيدة عجوز نصفين في الجيزة

55 غرزة في الرقبة.. صيدلي الغردقة يروي تفاصيل جديدة في الواقعة.. بعد مصرع 4 أطفال وجدتهم "ماس كهربائي وراء حريق شقة الدقي"

ترشيحاتنا

اللجنة الخماسية تحسم الجدل حول عودة الدوري المصري وكأس مصر وإمكانية إلغاء دوري الموسم الجديد.. فيديو

أيام تفصلنا عن كارثة طبيعية بهذا البلد

حريق كابينة كهرباء يتسبب في انقطاع التيار عن أهالي حلوان

أخبار الحوادث.. المؤبد لمشرف دار أيتام هتك عرض 6 أطفال.. والنيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

شاهد.. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يفجر مفاجأة حول علاج البلازما

الإخطار قبل الرحلة بـ 72 ساعة .. تعليمات جديدة للشركات من سلطة الطيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر