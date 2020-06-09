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توك شو

شقيقة محمد رمضان ترد مجددا على واقعة التنمر عليها.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:07 ص
إيمان رمضان
إيمان رمضان
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إبراهيم القادري
قالت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، إن ردها على واقعة التنمر عليها كان من خلال صفحتها على الفيس بوك وليس لديها حساب على تويتر، لافتة إلى أنها لا ترى سوى نعم " الله " عليها فقط.


وأضافت إيمان رمضان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دي ام سي، إن الإنسان هو من يقرر أن يرى الاشياء جميلة أو قبيحة، ولكن الناس تفعل ما تريد ونحن نسير خلف أهدافنا، معقبة: هناك أزواج يعرفون قدر زوجاتهم وآخرون يسيرون خلف الشائعات.


وأوضحت إيمان رمضان ، أن هذه الانتقادات لا يمكنها أن توقفنا مؤكدة أن المصريين أصحاب الكلمة الطيبة وهناك شىء خطأ يحدث.


وتابعت : زوجي حسام هو هدية "الله" لي كما أنني استمعت الى هذه الاقاويل في الخارج اكثر من سماعها في منزلي .


واستكملت أن هناك أشخاصا كثيرين في منتهى الطيبة وقاموا بكتابة كلمات طيبة من شأنها ان تقوم برفع معنوياتنا بالاضافة الي كثير من النجوم قاموا بكتابة اجمل الكلمات .


وأشارت الى ان هذا الموقف أثبت ان هناك الكثير من الشخصيات تستحق التقدير لما قاموا بفعله من اجل رفع معنوياتي.

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