محلل سياسي: تركيا تتعرض لأزمة اقتصادية خانقة

قال بركات كار، محلل سياسي تركي، إن النظام الرئاسي التركي بدأ يهتز، ويتراجع على كافة المستويات، موضحا أن حزب العدالة والتنمية أصبح محاصرا بعد انشقاق باباجان وداوود أوغلو منه، وتشكيلهم أحزابا منفصلة.





وأكد "كار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن أزمة كورونا غضت النظر عنه لفترة شهرين، ولكن الأزمة الاقتصادية في الداخل التركي أصبحت خانقة، وبدأت أحزاب المعارضة ترفع أصواتها وتنزل للشوارع.





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شدد على أن المتاجرة بالدين ليس جديدة على أردوغان فرأيناها في سوريا والعراق وليبيا، كما شاهدنا أردوغان يتاجر بورقة اللاجئين السوريين أمام أوروبا.









وأوضح المحلل السياسي التركي، أن التعديلات الدستورية التي يعد لها "اردوغان" تشير لعرقلة أي عمل معارض وخاصة لهؤلاء الحزبين الذين يعتبروا صندوق أسرار أردوغان.



