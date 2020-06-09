مثل دول العالم.. برلماني: أطالب المستشفيات الخاصة بأن يكون لديها حس وطني.. فيديو

أكد الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن رئاسة الوزراء الاسبانية، قدمت الشكر لطاقم المستشفيات الخاصة على جهودهم في مواجهة كورونا، وهنا في مصر، نجد مغالاة كبيرة من القطاع الطبي الخاص في أسعار علاج مرضى كورونا، رغم أنهم حصدوا كثيرا من الأرباح في السنوات السابقة.
وأضاف، مرشد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، عبر فضائية العربية الحدث، اجتماع وزارة الصحة مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مهم وكنا نطالب به، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات من قبل القطاع الخاص في مثل هذه الاوضاع ليس تفضلًا بل واجب وفرض وهذا حدث في دول العالم.
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وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان المستشفيات لم تلتزم بالاسعار المحددة لان الشركات في إجتماع اليوم لم تقطع عهدًا بالالتزام بالاسعار الاسترشادية.
وأشار الدكتور مجدي مرشد، إلى أنني أطالب القطاع الخاص بالتمتع بالحس الوطني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب انه قي اسبانيا تم دعوة القطاع الخاص لمساندة ودعم الدولة ولم يتأخر في تلبية النداء وشارك بنحو 70% من الخدمات المقدمة لمصابي كورونا في أسبانيا.
وأضاف، مرشد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، عبر فضائية العربية الحدث، اجتماع وزارة الصحة مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مهم وكنا نطالب به، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات من قبل القطاع الخاص في مثل هذه الاوضاع ليس تفضلًا بل واجب وفرض وهذا حدث في دول العالم.
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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نتوقع تسجيل 2500 إصابة يومية بالفيروس خلال يونيو.. فيديو
وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان المستشفيات لم تلتزم بالاسعار المحددة لان الشركات في إجتماع اليوم لم تقطع عهدًا بالالتزام بالاسعار الاسترشادية.
وأشار الدكتور مجدي مرشد، إلى أنني أطالب القطاع الخاص بالتمتع بالحس الوطني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب انه قي اسبانيا تم دعوة القطاع الخاص لمساندة ودعم الدولة ولم يتأخر في تلبية النداء وشارك بنحو 70% من الخدمات المقدمة لمصابي كورونا في أسبانيا.