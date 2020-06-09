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اقتصاد

هيئة رقابية: على بنوك الاتحاد الأوروبي عدم دفع علاوات هذا العام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:29 ص
الاتحاد الاوربي
الاتحاد الاوربي
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رويترز
قال المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية أمس، إنه يجب عدم السماح للبنوك في الاتحاد الأوروبي بدفع توزيعات أو علاوات أو إعادة شراء أسهم حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

ومن شأن توصيات المجلس، حال تنفيذها، أن تمد حظرا في منطقة اليورو على مثل هذا النوع من المدفوعات ثلاثة أشهر، وربما لفترة أطول، لمساعدة البنوك على بناء مصدات والصمود في وجه أسوأ تراجع اقتصادي تعيه الذاكرة.

وقال المجلس الذي يستضيفه البنك المركزي الأوروبي وترأسه كريستين لاجارد رئيسة البنك ”على مدار الشهرين الماضيين، أصبح عمق وطول الأزمة واضحا.

”يزيد هذا تسليط الضوء على حاجة البنوك إلى الإحجام عن دفع توزيعات أو إعادة شراء أسهم أو دفع أجور متغيرة حتى أول يناير (كانون الثاني) 2021 على أقل تقدير - بل وربما أطول من ذلك إذا أشارت بيانات إضافية إلى خروج أبطأ من سياسات الاحتواء وربما تراجع اقتصادي أعمق“.

وأبلغ البنك المركزي الأوروبي بنوك منطقة اليورو في مارس آذار بألا تدفع أية توزيعات أو تعيد شراء أسهم حتى أول أكتوبر تشرين الأول.

والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية الذي تشكل بعد الأزمة المالية يعمل كهيئة رقابية معنية بالاستقرار المالي في أوروبا، لكن توصياته ليست ملزمة للهيئات الإشرافية.

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