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في ظل مغالاتها بعلاج كورونا.. نشأت الديهي: قانون الطوارئ يتيح للدولة إدارة المستشفيات الخاصة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس البرلمان وضع يده على مشكلة تؤرق جميع المصريين وهي أسعار المستشفيات الخاصة، منوهًا بأن رئيس البرلمان ناشد المستشفيات الخاصة بالتعامل بوطنية مع أزمة كورونا وأكد أن فواتير المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا مرعبة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الاثنين، أن قانون الطوارئ يتيح للدولة إدارة هذه المستشفيات، وهناك دول قامت بتأميم المستشفيات الخاصة ووضعت يدها عليها، مشددًا على أن من يتاجر بأزمة كورونا ليس لدية وطنية أو نخوة انسانية.

وأكد، أن عدم الالتزام بتسعيرة وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا جريمة، معقبًا: "بتكسبوا منذ سنوات وتيجي دلوقتي تقول مش لاعب هتخرج من غير هدومك، محدش بيلوي ذراع الدولة، ولا صوت يعلو فوق صوت القانون وقت الأزمة".

ووجه رسالة لأصحاب المستشفيات الخاصة: " اتقوا الله في مصر، واتقوا الله في المرضى، هذا الوقت ليس وقت تحقيق أرباح، حرام".

وشدد على أنه ستكون هناك صفعات قوية من الدولة على وجه كل من يحاول استغلال الأزمة والمتاجرة بآلام الناس "اتعلموا الدرس من الاطباء الذين يتقاضون ملاليم، ولم ينسحبوا من علاج مصابي كورونا، أسوأ تجارة، التجارة بآلام الناس".

وطالب بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة التي ترفض تسعيرة علاج مصابي كورونا، مؤكدًا أن الدولة لا تقبل لي ذراعها.
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