عدلي القيعي يوجه رسالة إلى مرتضى منصور.. فيديو

رد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بـ النادي الأهلي، على هجوم رئيس الزمالك مرتضى منصور وذلك على خلفية قضية نادي القرن الافريقي وغيرها من القضايا .
وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية بفضائية"الأهلي" عبر برنامج "ملك وكتابة": "أنت دائمًا تقول أنك (دكر) ولا أحد يستطيع الرد عليك".
وأضاف القيعي : "هل يصح أن يقف أمامك (دكر) وأنت تدعي ذلك وتتخفى وراء الحصانة؟، أنت تستطيع أن تتنازل عن الحصانة ولو ليوم واحد؟".
وكان منصور قد وجه الهجوم لمسؤولي النادي الأهلي، بسبب ظهور مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ في برنامج المقالب الشهير مع رامز جلال "رامز مجنون رسمي".
ورد عدلي القيعي قائلا "أنت تشغل بالك بظهور سيد عبد ؟ الحفيظ في برنامج رامز جلال وتقول أين أنت ياخطيب ، الموسم الماضي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ظهر في نفس البرنامج، لماذا لم تحاسبه".
واختتم: "هل ظهور مدير الكرة يستوجب العقاب؟ وعضو مجلس الإدارة لا يجب معاقبته؟".