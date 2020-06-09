AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض توضح حالات إلغاء تصاريح المصانع

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:08 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها، حالات إلغاء تصاريح المصانع.

وجاء في حيثيات الحكم، أنه لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٣ قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون، ومن بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين، و كان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع و المنشآت عن نشاطها الذى كانت تزاوله ولا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما في ذلك العلامات التجارية التى كانوا يستعملونها من قبل و إنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية. 

ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية للأدوية لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها في الجدولين رقمى ١ ، ٢ المرافقين للقانون المذكور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقض توضح صحة إجراء تفتيش الزائرين للسجون

سلطة محكمة الموضوع.. النقض توضح هذه الحالة

الاعتراف.. النقض توضح هذه الحالة

بطلان الاعتراف.. النقض توضح هذه الحالة

تكييف العقد.. النقض توضح هذه الحالة

تعرف على الحالات التى يجوز فيها التفتيش دون إذن النيابة ودون حالة التلبس

ترشيحاتنا

شقيقة محمد رمضان ترد مجددا على واقعة التنمر عليها.. فيديو

الزيادة قبل الأخيرة .. الإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء غدا.. فيديو

حافية القدمين .. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت في هوانم جاردن سيتي والوتد.. وفاة المخرجة شيرين غيث

بلطجية يسحلون سائحا بوحشية في شوارع برشلونة.. شاهد ما حدث

رقابة صارمة.. وزيرة الصحة: حملات على المستشفيات الخاصة للتأكد من التزامها بضوابط مواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر