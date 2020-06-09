النقض توضح حالات إلغاء تصاريح المصانع

أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها، حالات إلغاء تصاريح المصانع.





وجاء في حيثيات الحكم، أنه لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٣ قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون، ومن بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين، و كان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع و المنشآت عن نشاطها الذى كانت تزاوله ولا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما في ذلك العلامات التجارية التى كانوا يستعملونها من قبل و إنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية.





ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية للأدوية لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها في الجدولين رقمى ١ ، ٢ المرافقين للقانون المذكور.