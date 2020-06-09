أوبي ميكيل: لم أتوقع نجاح محمد صلاح في ليفربول.. وسأدرس أي عرض لي من الدوري المصري.. فيديو

أكد أوبي ميكيل نجم

فريق تشيلسي

السابق أنه حال تلقيه أي عرض من أي من فرق الدوري المصري؛ سيدرسها، مشددا على

أنه

لا يمكن قبول أي عرض دون دراسته والتفكير الجيد به.