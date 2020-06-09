أوبي ميكيل: لم أتوقع نجاح محمد صلاح في ليفربول.. وسأدرس أي عرض لي من الدوري المصري.. فيديو

أكد أوبي ميكيل نجم فريق تشيلسي السابق أنه حال تلقيه أي عرض من أي من فرق الدوري المصري؛ سيدرسها، مشددا على أنه لا يمكن قبول أي عرض دون دراسته والتفكير الجيد به.
وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن جوزيه مورينو المدير الفني السابق لـ تشيلسي كان أكثر حدة وعنفا خلال فترة ولايته الأولى للفريق ولكن خلال الفترة الثانية كان أكثر تفهما وهدوءا؛ مشددا أنه كان بمثابة الأب له.
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وأضاف أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لم يحصل على فرصته كاملة في تشيلسي، لافتا إلى أنه لا يعلم سر تعثره خلال خطوته في تشيلسي .
وأكمل أنه فور رحيل محمد صلاح إلى روما تألق وقدم أداء لافتا للنظر، مشيرا إلى انه وقت انضمام صلاح إلى ليفروبول لم يكن يتوقع له كل هذا النجاح الباهر .
ونوه إلى أن محمد صلاح أصبح من أفضل اللاعبين في العالم ويقدم أداء مبهرا للغاية .
ولفت اوبي ميكيل إلى أنه رحل عن تشيلسي عقب شعوره بأنه قدم كل ما لديه للفريق.
أما عن سر رحيله عن فريق طرابزون التركي فأكد أن خوفه على عائلته كان السبب في رحيله قبل ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد.