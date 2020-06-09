يستحيل تحويلها إلى تجارة.. مدير بنوك الدم يوضح تفاصيل تبرع المتعافين بالبلازما لمصابي كورونا.. فيديو

كشف الدكتور إيهاب سراج مدير بنوك الدم القومية، حقيقة تحويل التبرع ببلازما الدم من المتعافين لمصابي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف سراج، في مداخلة هاتفية لقناة "أم بي سي مصر"، أنه يستحيل تحويل التبرع ببلازما الدم من المتعافين لمصابي كورونا إلى تجارة، لافتا إلى أن هذا الأمر أنتشر بشكل كبيرة على السوشيال ميديا.





وتابع مدير بنوك الدم القومية، أن هناك معلومة مهمة وهى أن هناك شروطا معينة لابد أن تنطبق على المتعافي لكي يتبرع وأخرى على المريض أيضا لكي يتبرع وهناك أمر ثالث أن البلازما تدخل في تحاليل وتقنية كبيرة جدا ليست متوفرة غير في وزارة الصحة والجهات الحكومية.



