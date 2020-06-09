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حوادث

بشرط تحرير فاتورة.. النقض توضح ضريبة الاستهلاك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:06 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ضريبة الاستهلاك.

جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٥٤ من القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن مجرد سحب السلعة الخاضعة لتلك الضريبة من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة وكذا حيازتها- بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها يعد في حكم التهرب من أداء الضريبة.


وكانت المادة ١٣ من ذات القانون قد أوجبت على كل ملتزم بالضريبة وبالتالي حائزها بغرض التجارة وساحبها من مصانع ومعامل إنتاجها - أن يحرر فاتورة عند بيع أي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة، وتركت للائحة التنفيذية تحديد بيانات هذه الفواتير وهو ما أوضحته المادة الثامنة من تلك اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٩ مكررًا لسنة ١٩٨١ من أنه يتعين أن تتضمن الفاتورة قيمة الضريبة على الاستهلاك.
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