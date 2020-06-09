حقوقي ليبي: مصر شريك إستراتيجي لنا.. وإعلان القاهرة لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا

أثنى الحقوقي الليبي والمحامي سراج التاورغي بنجاح جهود الدولة المصرية في الأزمة الليبية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد إعلان القاهرة عن حل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار أراضيها ومقدرات شعبها.







وأكد السراج في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذا الإعلان يعتبر رسالة إلى العالم، ويتضمن رغبة أكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها ، موضحا أن هذه المبادرة لاقت ترحيبا ليبيا وإقليميا ودوليا ودعما أمريكيا وروسيا كبيرا.

وأضاف السراج أن الدولة المصرية هي شريك استراتيجي للشعب الليبي، كما أنها على دراية كاملة بنية تركيا وهدف اردوغان من دخول ليبيا .

وأوضح السراج قائلا: "نحن كليبيين يهمنا دور مصر في حل هذه الأزمة، ونحن نعلم أن حكومة الوفاق الغير شرعية لم تقبل بهذه المبادرة؛ لأنها تعمل تحت سيطرة تركيا وأردوغان".

وأكد سراج أن الشعب الليبي لن يسمح بدخول عسكري تركي واحد إلى الأراضي الليبية، موضحا أن التاريخ سجل من قبل بطولات الشعب الليبي في التصدي لعدوان الاحتلال الإيطالي.