بعد رفض الأبناء تغسيل والدتهم المتوفاة بكورونا.. فتاة تشكل فريقا لهذه المهمة في الفيوم.. فيديو

قالت الشابة "تقى"، إن لديها مريضا بكورونا وكانت تذهب الي المستشفي لتقدم له الادوية المطلوبة، موضحة أنها اثناء تواجدها في المستشفي توفيت مريضة بكورونا ولم يغسلها اولادها خوفا منها .









وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي "سيد على"، أنها تعرضت لصدمة مما دفعها لأن تتقدم وعرضت عليهم تغسيلها وارتدت الجوانتيات اللازمة والملابس البلاستيكية، ودخلت وقامت بتغسيلها؛ منتقدة ما يفعله الابناء من ترك آبائهم خوفا من كورونا.









وأوضحت أنها كتبت على فيسبوك وكونت فريقا من الشباب والشابات؛ لخدمة وتغسيل المتوفين بكورونا في محافظة الفيوم.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.





وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافى.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.









https://www.youtube.com/watch?v=Z4yIiw-81Qw&feature=share&fbclid=IwAR3eMt-AxOZt_WNSQ3lbEgo7ixSoWsqUl5gOgJNlSr9mj9vPXchv3wo04Sc