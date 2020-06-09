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أخبار العالم

المصالح السبب.. رئيس البرلمان التونسي يدافع عن الغزو التركي لـ ليبيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
برر رئيس البرلمان التونسي، وزعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي تجاوزه في حق الرئيس التونسي بأنه بلاده لديها مصالح في ليبيا، وهو ما يعني أن تكون ليس في موقف محايد. 

واتهم الغنوشي، الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي بإدخال أسلحة إلى ليبيا في عام 2011. 

ووسط دعوات تونسية لحل البرلمان وعزل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ذراع تنظيم الإخوان في تونس، من رئاسة المجلس، لا يخجل القيادي الإخواني من الدفاع عن علاقته بتركيا وحكومة الوفاق، ومحاولات إقحام بلاده في الصراع الليبي.

وزعم الغنوشي- في حوار على قناة "نسمة" التونسية- أن المكالمة مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق "بروتوكولية" ولم تستوجب هذا الكم من الجدل والإثارة.

وقال الغنوشي "هاتفت صديقا لي في ليبيا لأستفسر عن اقتحام قوات طرابلس لقاعدة الوطية وعن قيمة هذا الحدث عسكريا فشرح لي.. ثم سألته عن رقم السراج"، وأوضح أن السراج نفسه اتصل به بعد ساعة ودار الحديث حول ما يجري في ليبيا وحلول القضية، وهو ما نشر في البيانين الليبي والتونسي، على حد قوله.

وأضاف الغنوشي أن الفرق بين البيانين، أن حكومة الوفاق ذكرت التهنئة، موضحا أنه من "الطبيعي أن أهنئهم وهذا لا يعني تدخلا في الشأن الليبي"، مدعيا أن المكالمة يمكن أن تؤدي مصلحة لتونس خاصة أن هؤلاء منتصرون وتونس لها مصالح كبرى في ليبيا'.

وادعى الغنوشي أن التعامل مع حكومة السراج  يصب في مصلحة تونس، زاعما أن المكالمة تفيد تجار تونس وأصحاب الفنادق والفلاحين، وقد تكون في الغد "فيزا" لهم وتعطيهم حجة الوقوف مع ليبيا.
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