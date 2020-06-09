كنت متردد في المشاركة به.. شريف منير: ردود الأفعال عن مسلسل ونحب تاني ليه رائعة.. فيديو





وأضاف "منير" في حوار عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي " أنه كـ"شريف الفنان" أحب شخصية "عبد الله" لكن كـ"إنسان" لأ؛ أنه شخص أناني منفر، يريد ان يستحوذ على كل شيء عندما يحتاج إليه، ويتركه عندما لا يريد ، فضلًا عن غروره المتزايد ، حيث كان يرى انه مخرج كبير جدا ، وان زوجته حظها سعيد؛ لانها مرتبطة به .





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وأكمل الناس تعاطفت مع قصة الحب اللذيذة التى كانت في المسلسل "، مضيفا: "تعاطف الناس مع مراد؛ شيء طبيعي، لان نموذج " عبد الله " كان نموذج منفر".





وكشف منير عن أنه في البداية تخوَّف من تجسيد شخصية " عبد الله " لكنه حين ادرك أن الشخصية لن تكون ثابتة طوال العمل، وستطرا عليها تغيرات؛ أعجبه الدور، بداية من كونه شخصية متعنته ومغروره ، ثم تحوله لشخصية طيبة وبسيطة .



