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توك شو

كنت متردد في المشاركة به.. شريف منير: ردود الأفعال عن مسلسل ونحب تاني ليه رائعة.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:21 ص
الفنان شريف منير
الفنان شريف منير
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محمود محسن
قال الفنان شريف منير عن مسلسله " ونحب تاني ليه "، إن ردود الأفعال رائعة، ورغم أن العمل يعتمد على الأحداث التراكمية لبناء تلاحقها في الحلقات الباقية؛ إلا أن بدايته كانت صادمة.

وأضاف "منير" في حوار عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي " أنه كـ"شريف الفنان" أحب شخصية "عبد الله" لكن كـ"إنسان" لأ؛ أنه شخص أناني منفر، يريد ان يستحوذ على كل شيء عندما يحتاج إليه، ويتركه عندما لا يريد، فضلًا عن غروره المتزايد، حيث كان يرى انه مخرج كبير جدا، وان زوجته حظها سعيد؛ لانها مرتبطة به .

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وأكمل الناس تعاطفت مع قصة الحب اللذيذة التى كانت في المسلسل "، مضيفا: "تعاطف الناس مع مراد؛ شيء طبيعي، لان نموذج " عبد الله " كان نموذج منفر".

وكشف منير عن أنه في البداية تخوَّف من تجسيد شخصية " عبد الله " لكنه حين ادرك أن الشخصية لن تكون ثابتة طوال العمل، وستطرا عليها تغيرات؛ أعجبه الدور، بداية من كونه شخصية متعنته ومغروره، ثم تحوله لشخصية طيبة وبسيطة .

وعلق منير على تكرار فكرة " فقدان الذاكرة "في عدد من الاعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي؛ قائلًا "ده شيء غريب، وتوارد افكار، وجت كده".
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