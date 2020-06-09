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أزمة كورونا أعادت لم شمل الأسرة.. شريف منير: بغسل المواعين لمراتي وبطبخ لها.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:20 ص
الفنان شريف منير
الفنان شريف منير
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محمود محسن
قال الفنان شريف منير ، إن أزمة كورونا وفرض حظر التجول أعادت الدفء للعلاقات الاسرية، حيث جمعت الناس بشكل اكبر، وحققت معادلة صعبة، عبر تقاربهم في منازلهم، بعد ان أخذتهم الحياة لفترة طويلة.

وأشار، في حوار عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، إلى أن شخصية "عبد الله" في مسلسل ونحب تاني ليه، ليس لها علاقة بشخصيته الحقيقية ،فهو رجل متعاون في منزله، ويقوم بمساعدة زوجته في طهي الطعام، سواء في ظل جائحة " كورونا " او غيرها .

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وأوضح :"اقوم بغسل المواعين لزوجتي وأخر مرة كانت اول إمبارح ومراتي بتصحى من الصبح تلاقي المطبخ بيبرق وبيلمع من النضافة، وبرتب الحاجات في البيت، ومش برمي هدومي" .

وكشف عن اصعب المشاهد التي واجهته في اثناء تصوير مسلسل ونحب تاني ليه، قائلا: "هو مشهد مواجهته مع أحمد سعيد عبد الغني؛ عندما إكتشف أنه ليس فاقدًا للذاكرة".

وأضاف انه قبل تصوير هذا المشهد بيومين واثناء تاديته للصلاة طلب من الله أن يوفقه في التعبير عن مشاعر واحاسيس تتسق مع قوة المشهد .

ودعا شريف منير الرجال إلى الاتعاظ من شخصية عبد الله ، قائلًا " الشخصية دي خطر كبير على حياتك العائلية لازم تكون شخص متزن ورومانسي ومعطاء".
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