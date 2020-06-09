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رياضة

ليس جاريدو.. نجم الأهلي: جمهور الفريق كلمة السر وراء التتويج بالكونفدرالية.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:17 ص
أحمد رؤوف نجم فريق
أحمد رؤوف نجم فريق الاهلي السابق
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ياسمين تيسير
أكد أحمد رؤوف نجم فريق الاهلي السابق أن السر وراء تتويج الفريق بـ ببطولة الكونفدرالية موسم 2014 تحت قيادة الاسباني جاريدو كان الجمهور وليس المدرب.

وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن المدرب الاسباني لا يكتلك مهارات مميزه مشددا انه يهتم بامور مختلفه عن التدريب مثل التحكيم وليس الامور الفنية الخاصة بفريقه.


وأضاف أن جمهور الاهلي كان كلمه السر في تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية امام فريق سيوي سبورت بطل كوت ديفوار.

واكمل ان جاريدو كان السبب في رحيله عن الفريق حيث لم يكن يشاركه مطلقا في المباريات مشددا انه قبل تولي جاريدو كان يقدم اداء جيد مع الفريق تحت قيادة محمد يوسف .

اما عن افضل فتراته فأكد انه عندما كان في انبي مشددا ان الاهلي كان يرغب في ضمه قبل انضمامه لانبي موسم 2007 ولكن كثره وجود نجوم مميزين في الفريق حالت دون انضمامه للفريق الاحمر على الرغم من حصوله على 50 الف مقدم تعاقد مع الأهلي.

وأكمل أنه تراجع عن الانضمام للأهلي ورد الـ50 ألف جنيه .

وتابع أن فور عودته من الاحتراف في ليبيا كان يرغب الزمالك في ضمه ولكنه تاخر المفاوضات حسمت انضمامه لـ الاهلي.

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