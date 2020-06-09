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أخبار البلد

مريم الكعبي: مصر قلب العروبة.. والسيسي عنوانا لسياستها الرشيدة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:50 ص
الإماراتية مريم الكعبي
الإماراتية مريم الكعبي
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ميـــس رضــا

أشادت الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبي بجهود مصر فى حفظ وأمن استقرار المنطقة خصوصا بعد موقفها الجسور بشأن إعلان القاهرة الذى انطلق من العاصمة المصرية  حول الأوضاع فى ليبيا ووضع خريطة طريق للحل السياسي وإنهاء الصراع.


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وكتبت مريم الكعبي، فى تغريدة لها عبر موقع التدوين القصير "تويتر"، " حينما تقرر  مصر ؛ لا بد أن ينصت العالم .. مصر  تقود التغيير  وقيادة، وجودها فارق،  وقيادة، تسابق لبناء مستقبل، وتصنع تاريخًا .

وأضافت فى تغريدتها، مصر قلعة العرب وقلبها النابض ..لا تعتدي .. لا تطمع .. لا تتدخل في شؤون داخلية لدول، ليست لها أجندات خاصة في مواقفها السياسية  ..هدفها استقرار وأمن الوطن العربي وريادتها تاريخية ومكانتها لا ينازعها فيها أحد وزعيمها عنوان لسياستها الرشيدة والحكيمة.

 وتتزامن تغريدة الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي مع الجهود الحثيثة التى تقودها مصر فى الملف الليبي من نطلق تحقيق  الأمن والاستقرار  لاسيما بعد  أن  أطلق الرئيس عبد الفتاح مبادرة إعلان القاهرة والتى لاقت ترحيبا دوليا وعربيا منقطع النظير، فضلًا عن أن التغريدة تتواكب مع الاحتفال بالذكرى السادسة لتنصيب  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

يشار إلى أن الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبي تمتاز دائما بمواقفها الجسورة والداعمة لمصر، فقد دعمت مصر كثيرا بعدة تغريدات عبرت فيها عن حبها ودفاعها عن مصر.

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