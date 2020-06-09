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بسبب طرق ارتداء المواطنين للكمامات.. شريف منير يتسبب في ضحك هستيري لـ لميس الحديدي.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:56 ص
شريف منير
شريف منير
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محمود محسن
تسبب الفنان شريف منير ، فى دخول الإعلامية لميس الحديدى فى نوبة من الضحك خلال محاورتها له ببرنامج " القاهرة الآن" عبر فضائية " العربية الحدث " ، وذلك بسبب تقليده وسخريته من المواطنين الذين يرتدون الكمامة بشكل خاطئ .

وقال شريف منير إنهم يستخدموها في بعض الأحيان لتغطية العين للنوم في القطارات أو تحت الفم ، وعلقت لميس :" كده ملهاش لازمة ".

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وكشف شريف منير أن تركيبة الاشخاص والابداع فيها- رغم تناقضها- يعود فيها الفضل لعمرو محمود ياسين بالاساس .

وعلق على تجربته الاولى مع ياسمين عبد العزيز في مسرحية " كده أوكيه " ومدى التغير الذي طرا عليها في التجربة بين عامي 2003 و 2020 قائلا " ياسيمن عبد العزيز فنانة تتلعب أدوار كتير الكوميدي كوميدي والتراجيدي تراجيدي ".

وأشار إلى أن التغيرات التي طرات على ياسمين عبد العزيز في العملين الذين شاركها فيهما تعكس ان ياسمين تغيرت ونضجت بشكل أكتر وتابع قائلًا " فرق كبير نضجت وبقت راسية وعجبني فيها أنها طبيعية خالص لكن الشيء الوحيد الي ماتغيرش فيها أنها لسه عيلة شقية " .
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