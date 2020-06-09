بسبب طرق ارتداء المواطنين للكمامات.. شريف منير يتسبب في ضحك هستيري لـ لميس الحديدي.. فيديو

تسبب الفنان شريف منير ، فى دخول الإعلامية لميس الحديدى فى نوبة من الضحك خلال محاورتها له ببرنامج " القاهرة الآن" عبر فضائية " العربية الحدث " ، وذلك بسبب تقليده وسخريته من المواطنين الذين يرتدون الكمامة بشكل خاطئ .





وقال شريف منير إنهم يستخدموها في بعض الأحيان لتغطية العين للنوم في القطارات أو تحت الفم ، وعلقت لميس :" كده ملهاش لازمة ".





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وكشف شريف منير أن تركيبة الاشخاص والابداع فيها- رغم تناقضها- يعود فيها الفضل لعمرو محمود ياسين بالاساس .





وعلق على تجربته الاولى مع ياسمين عبد العزيز في مسرحية " كده أوكيه " ومدى التغير الذي طرا عليها في التجربة بين عامي 2003 و 2020 قائلا " ياسيمن عبد العزيز فنانة تتلعب أدوار كتير الكوميدي كوميدي والتراجيدي تراجيدي ".



