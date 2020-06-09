أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتوعد الخونة.. ووزيرة الصحة: عقار هيدروكسي كلوروكين طوق النجاة من كورونا.. وتواضروس: السيسي رجل الإنجازات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الاثنين، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:قال الإعلامي أحمد موسى، إن نهاية الخونة والإرهابيين هي نفس مصير إعدام الإرهابي هشام عشماوي.وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مصير أي خاين للدولة المصرية هو الإعدام مهما طال الزمن".قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 مليون صحة ملحمة أدهشت العالم ونجحت في القضاء على فيروس سي، مضيفة أن مبادرة قوائم الانتظار نجحت في علاج 450 ألف مواطن.وأضافت زايد، في حوار لها بقناة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الاثنين، أن الانتهاء من المشروعات الإنشائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي بـ23 مليار جنيه، متابعة أنه يتم حاليا توطين صناعات أدوية الأورام وتفعيل الشراكة الأجنبية في هذا المجال.أكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية أن مصر واجهت الكثير من التحديات خلال هذه الفترة، مؤكدا أننا استطعنا أن نعبرها بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.وأضاف تواضروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام غبر فضائية ten انني لدي ثقة كاملة في أن القادم أفضل لمصر، وذلك بفضل الرئيس السيسي.ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على سؤال بشأن "هل تلزم الصحة المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما؟".وقالت زايد، في حوار لها لقناة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الاثنين، إنه لا يمكن إلزام المتعافين من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد بالتبرع ببلازما الدم، موضحة أنهم يسعون لذلك.أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام أن موافقة البرلمان اليوم على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام يعالج أوجه القصور الماضية.وأوضح أن تعديلات القانون تحوي 16 مادة؛ لإضافة إلى 8 مواد شهدت ما بين حذف واللإضافة قبل التمرير.أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا، ولكنه سريع الانتشار، ولا يمكن تحديد نسبة محددة لذلك.وطالب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، المواطنين من متعافي كورونا، بالالتزام الأخلاقي في التبرع بالبلازما للمصابين، لاستخدامها فى العلاج.قالت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، إن ردها على واقعة التنمر عليها كان من خلال صفحتها على الفيس بوك وليس لديها حساب على تويتر، لافتة إلى أنها لا ترى سوى نعم "الله" عليها فقط.وأضافت إيمان رمضان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دي ام سي، إن الإنسان هو من يقرر أن يرى الأشياء جميلة أو قبيحة، ولكن الناس تفعل ما تريد ونحن نسير خلف أهدافنا، معقبة: هناك أزواج يعرفون قدر زوجاتهم وآخرون يسيرون خلف الشائعات.قالت والدة الشهيد الرائد كريم فؤاد، إن مصر ستظل بلد الأمن والأمان، مضيفة: "أبنائنا من الشهداء عقيدتهم التضحية والدفاع عن تراب مصر وقدموا ارواحهم للحفاظ على أمن واستقرار مصر".وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أحيي أسر الشهداء الذين يقدمون أبطالا".قال الفنان إيهاب زكي وكيل نقابة المهن التمثيلية، إن الدكتور أشرف زكي بصحة جيدة بعد إجراء عملية له في القلب.وأضاف إيهاب زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أنه سيعود خلال أيام قليلة إلي عمله مرة أخري بعد تماثلة للشفاءأكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة سابقًا ان من الصعب أن يتم إجراء انتخابات منفصلة للشيوخ والنواب في ظل التداعيات الاقتصادية لكورونا.وأضاف نصار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أنه يصعب أن يتم إجراء الانتخابات للغرفتين في نفس الوقت لاختلاف الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين ولا يمكن دمج انتخابات غرفتي البرلمان في آن واحد.