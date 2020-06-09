السجن يصل لـ6 سنوات.. الفلبين تبحث فرض عقوبات قاسية على من يلغي طلب الدليفري

الطلب





و حسب ما ذكرت صحيفة " ديلي ميل" ، فان البرلمان الفلبيني يناقش طلبا- تم تقديمه من أحد النواب- بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتراجعون في اللحظات الاخيرة- بعد طلب الطعام- ويلغوا طلبهم .





وعبَّر النواب عن استيائهم من الغرامة التي تقع على العاملين بتوصيل الطلبات، بعد إلغاء العملاء الطلب بعد طلب الدليفري الخاص بهم، فإن العالملين يقع عليهم غرامة مالية، هم في غنى عنها ، بسبب إلغاء توصيل الطعام .





وناشد نواب البرلمان الفلبيني، توقيع عقوبات على الأشخاص الذين يلغون طلباتهم للتوصيل للمنازل ، لتصل إلى السجن 6 أشهر ، وحتى 6 سنوات ، و دفع غرامة مالية تقدر بـ 2000 دولار امريكي .





جدير بالذكر أن تلك الغرامة قد ترفع في حالة واحدة فقط ، عندما يدفع العميل ببطاقات الإئتمان فهو في كل الأحوال يدقع من خلال بطاقة الائتمان الشخصية له المبلغ مسبقا.

بسبب تفشي جائحة كورونا؛ زادفي الفترة الاخيرة على خدمات توصيل الطلبات للمنازل "الدليفري" بعد إعلان معظم حكومات العالم إغلاقها للمطاعم و المقاهي .