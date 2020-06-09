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محافظات

محافظ جنوب سيناء لـ القادة الجدد: تواجدوا بين المواطنين.. وحلوا مشاكلهم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
طالب اللواء   خالد فودة  محافظ جنوب سيناء،القيادات الجدد في التغييرات المحلية الأخيرة  بالتلاحم مع المواطن وحل مشاكله والتواجد بين المواطنين. 

وعقد فودة اجتماعا  مع القيادات الجدد عقب  صدور حركة المحليات بمحافظة جنوب سيناء التى اعتمدها اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية منذ عدة ايام ، وذلك بترقية  اللواء نادر  حنفي محمود عشماوي سكرتير عام جنوب سيناء إلى درجة وكيل وزارة، وشملت  الحركة تعيين اللواء مجدى محمد عبده الوصيف فى منصب سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، واللواء وليد السيد احمد المعداوى مصطفى، رئيسا لمدينة دهب وتعيين اللواء محمد منصور محمود شعير ، رئيسًا لمدينة نويبع.

ورحب اللواء خالد فودة  بهم على أرض محافظة جنوب سيناء وتمنى لهم التوفيق فى حياتهم العملية القادمة بالمحافظة وقدم التهنئة خاصة للواء نادر عشماوى على ثقة الوزارة  كما طالب كافة القيادات الجدد والقدامى ببذل اقصى الجهد خلال المرحلة القادمة وتنفيذ كافة التوجهات السياسية وازالة التعديات ومنع المخالفات والحفاظ على املاك الدولة وهيبتها والاهتمام بالنظافة ومتابعة كافة الاجراءات الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا والتلاحم مع المواطنين من اجل معرفة مطالبهم وحل مشاكلهم ، حضر اللقاء المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات التنموية .

وكانت وزارة  التنمية المحلية  أجرت حركة تغييرات جديدة لعدد من القيادات المحلية شملت  ٣ قيادات محلية جديدة  بجنوب سيناء. 
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