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خلال 6 سنوات.. السفير العرابي يوضح إنجازات الرئيس السيسي الخارجية ..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:30 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد حليم قنديل

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق, إنه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر؛ كانت هناك بعض الدول تنظر إليها بعين "الدولة الفقيرة" غير قادرة علي فعل أو إنجاز أي شيء.

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن الدولة المصرية عندما استقرت واكتمل بناء المؤسسات السياسية الخاصة بها والدستور وخلافه ذلك أعطاها انطباع لجميع الدول أن مصر دولة راسخة وقوية.


وتابع وزير الخارجية الأسبق, أننا في البداية كنا نسعي للاقتراب إلي جميع دول العالم ولكن الوضع انقلب الآن والجميع يريد الاستماع إلي رأي مصر والاقتراب منها وتوطيد العلاقات الخارجية والدبلوماسية بها.


وأوضح السفير محمد العرابي، أن العام الحالي هو الأصعب من الـ6 سنوات الماضية من التي مروت علي الدولة وربما علي العالم أجمع؛ بسبب انتشار وباء كورونا، ولكن مصر تحاول السيطرة علي الوضع بقيادتها السياسية الحكيمة.


وأشار إلى أن مصر استطاعت ان تغطي مختلف المحاور في اتجاهات كثيرة واستطاعت ان تقيم توازنا كبيرا في علاقاتها بمختلف القوي في العالم.

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