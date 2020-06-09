8 أعراض تدل على الإصابة بـ الورم الدماغي

الورم الدماغى عبارة عن كتلة من الأنسجة تتشكل من تجمع لخلايا شاذة ثم تهرم الخلايا في الجسم ثم تموت ثم تحل محلها خلايا جديدة في الأحوال الطبيعية ونطلق على هذا دورة حياة الخلية، ولكن يعطل شيء ما في هذه الدورة عند الإصابة ب السرطان وأورام أخرى، حيث تنمو الخلايا الورمية على الرغم من عدم حاجة الجسم لها، وبخلاف الخلايا الطبيعية القديمة فإنها لا تموت.





وفى هذا السياق كشف الدكتور طارق حمدي جراح مخ واعصاب وعمود فقري، عن بعض أعراض اورام الدماغ و التى تتمثل فى ..

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