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توك شو

المتحدث باسم البرلمان: لدينا دولة قوية حديثة دورها قيادي في المنطقة العربية.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:58 ص
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن تعدد الإنجازات في الدولة علي مدار الـ6 سنوات الماضية؛ حدثت في مجالات متعددة، منها "البنية التحتية، ومحاور الطرق والكبارى، إضافة الي قناه السويس الجديدة" والتي تعتبر قيمة مضافة كبيرة لمصر.

وأضاف صلاح حسب الله، خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن هناك مشروعات كهرباء تم عملها، وهي السبب في تدعيم قدرة مصر في انتاج الكهرباء، بالإضافة الي عمل مشروعات إسكان اجتماعي وشبابي ومتميز، وهي الآن متاحة لكل المصريين، والحالات الاولي بالرعاية قمنا بتوفير اسكان لها.

وأوضح صلاح حسب الله ، الآن هناك دولة مصرية قوية حديثة، استعادت دورها السياسي والريادى سواء في المنطقة العربية او علي المستوى الدولي .

واستطرد: اليوم أصبح هناك استدعاء للدور المصري في قيادة المنطقة العربية وتأكيد علي ان الأمن المصري القومي يبدأ من الأمن القومي العربي في جميع الدول المحيطة بنا .

وأكمل تصريحاته: أن مصر الآن تستند علي قدرات الشعب وقدرات الدولة وارادتها، مؤكدا أنه منذ 6 سنوات ونحن امام دولة قوية بجميع مكوناتها .
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