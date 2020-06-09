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أخبار العالم

حدد حالة واحدة فقط.. البرلمان الليبي: لا إعادة لضخ النفط مرة أخرى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت لجنة الطاقة في البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، عدم إعادة ضخ النفط مرة أخرى، إلا في حالة توزيع عادل لإرادات النفط

وكشفت مصادر لفضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن دخول وحدات من الجيش الوطني الليبي إلى حقول النفط في جنوب البلاد. 

المصادر كشفت أيضا عن شن الجيش الليبي لغارات على عناصر لحكومة الوفاق بمنطقة بونجيم غرب سرت الليبية. 

وأكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الميليشيات لم تلتزم بدعوات وقف إطلاق النار، موضحا أن المدعومة منها من تركيا رفضت إعلان القاهرة رغم الدعم الدولي للمبادرة.

وأعلن المسماري في مؤتمر صحفي عن دعم جميع الجهود الدولية للحل السياسي في ليبيا، متعهدا بمواصلة قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي.

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