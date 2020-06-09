كمادة ساخنة..علاج لآلام معدة الأطفال بالمجان

يشعر الكثير من الأطفال بالآلام بالمعدة تجعلهم يبكون كثيرا، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فإذا كان طفلك يتعرض كثيرا لالام المعدة، يمكنك التغلب عليها بعلاج بالمجان بدون تكاليف باهظة.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن علاج لآلام معدة الأطفال بالمجان وهو عبارة عن وضع كمادة ساخنة على بطن الطفل.







اتبعها فورا ٥ عادات غير متوقعة تساعد طفلك فى التخلص من آلام المعدة

ووفقا لما نشره الموقع ان الكمادات الساخنة فى تربة محكمة الغلق بعد تفريغ البخار منها، ووضعها على آلام البطن فالأشياء الساخنة تمتص الألم من الجسم ، لكن تأكد أن الكمادة ليست ساخنة جدًا على بشرة الطفل الحساسة، يمكنك أيضًا، وضع زجاجة ماء فاتر على بطن الطفل.

واطاف الموقع ان التدليك عامل هام لتسمين آلام المعدة لدى الأطفال فالطفل يستلقي على ظهره واستخدمي زيت الزيتون أو زيت الأطفال لتدليك الطفل، وضع المزيد من الضغط على منطقة البطن من الجسم لجعل الطفل يشعر بتحسن.