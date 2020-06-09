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أخبار العالم

بسبب مسلمي الإيغور.. ترامب يفرض عقوبات على مسئولين صينيين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على تشريع، يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين لمعاملة الأقلية الإيغورية المسلمة

وقال "لياو لي تشيانج" سفير الصين في مصر، إن منطقة الإيغور تعاني منذ تسعينيات القرن الماضي، من مشكلة الإرهاب.

وأشار "لياو لي تشيانج" سفير الصين في مصر إلى أن التنظيم السابق ذكره، يريد الانفصال عن الصين، وينفذ أعمال عنف إرهابية بلغت عددها الآلاف خلال السنوات العشر الماضية، وهو لن تقبله الصين التي تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب.

وكشف سفير الصين عن أن بلاده ليست ضد الإسلام أو ضد السلمين، ولكن الصين ضد الإرهاب والإرهابيين الذين يستخدمون اسم الإسلام؛ للسعي وراء الأغراض الخاصة بهم وهم بالفعل ضد الإسلام.

وأكد سفير الصين في مصر أن الصين دولة قانونية تحترم الدستور والقانون وفقا للدستور الصيني، موضحا أن بلاده تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
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