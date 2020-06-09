زعيم وطني مخلص.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة مرور 6 سنوات على حكمه

هنأ تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، داعيًا له بالتوفيق؛ للعبور بمصر في كل المجالات.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،: "وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زعيم مصر المحترم، أتقدم لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بالتهنئة علي مرور 6 سنوات علي توليكم حكم بلد عظيم بحجم مصر".
وأضاف "هنيئا لشعب مصر بسيادتكم، زعيم وطني مصري عربي مخلص، أرسي في وطنه قواعد العدل، وسيادة القانون على الجميع دون تفرقة، وفقك الله وسدد خطاك".
يذكر أن تركي أل الشيخ تعرض لوعكة صحيه شديد في الفترة الماضية، أجري على أثرها عملية جراحيه ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية.