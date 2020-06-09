زعيم وطني مخلص.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة مرور 6 سنوات على حكمه

، أتقدم لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بالتهنئة علي مرور 6 سنوات علي توليكم حكم بلد عظيم بحجم مصر". وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،: " وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زعيم مصر المحترم





وأضاف "هنيئا لشعب مصر بسيادتكم، زعيم وطني مصري عربي مخلص، أرسي في وطنه قواعد العدل ، وسيادة القانون على الجميع دون تفرقة ، وفقك الله وسدد خطاك".







