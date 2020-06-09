«قنبلة موقوتة» .. أضرار جسيمة لعدم تهوية السيارة قبل القيادة

عند دخول السيارة واستقلالها بعد تركها في الشمس لفترات طويلة نشعر بالحرارة والسخونة فنقوم بفتح الشبابيك أو التكيف ونتعامل مع الأمر علي أنه شيء عادي، ولكن هل تعلم أن تلك السخونة قنبلة موقوتة لها ضرر بالغ علي جهازك التنفسي وعلى التكييف نفسه ؟!





هناك العديد من البحوث والدراسات التي أطلقت بعنوان "المخاطر الصحية أثناء القيادة"، كشفت عن أن هناك غاز يسمي غاز "البنزين"، والذي ينبعث من مقاعد وفرش ومعطرات السيارة خلال توقفها تحت أشعة الشمس، ويزداد هذا الغاز إذا زادت درجات الحرارة.





وتتشكل خطورة هذا الغاز عندما يثبت في فرش السيارة لكون الفرش يحتوي على بعض المواد البلاستيكية، وبالتالي يتجمع داخله خليط من المواد الكيماوية والغازات المسببة للتفاعل ينتج عنها مواد سامة، تسبب أخطارا صحية متنوعة على جسم الانسان.





وأكدت هذه الدراسات العلمية أن هذا الغاز سام جدا، وأن استنشاقه لفترات طويلة نتيجة تراكمه يؤدي إلى رفع غاز مستويات ثاني أكسيد الكربون يسبب أضرار في عملية التنفس الطبيعية، ويؤدي إلى حدوث تسمم في العظام والإصابة بمرض الأنيميا، ونقص حاد في كريات الدم البيضاء، إضافة إلى الإصابة بمرض "اللوكيميا" السرطاني على المدى البعيد ويكون ذلك نتيجة تركزه في الدم.





لذلك ينصح "صدي البلد" بضرورة إجراء عملية تهوية بترك أبواب السيارة مفتوحة لفترة لا تقل عن 15 ثانية قبل ركوبها، وذلك من أجل السماح للهواء بالتجدد فيها، وللوقاية من الإصابة بفعل غاز "البنزين".



