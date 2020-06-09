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أخبار العالم

بسبب انهيار شعبيته.. مجلة أمريكية: ترامب يفكر في التخلص من كوشنر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تفكير الرئيس دونالد ترامب في إبعاد صهره جاريد كوشنر، عن الإدارة الأمريكية، وذلك بسبب تراجع شعبيته. 

المتظاهرون في الولايات المتحدة قرروا ربط الاحتجاجات بين أرض الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل نجحوا في ذلك، فعند البحث عبر موقع التغريدات "تويتر" بكلمة عنصرية racist، يتصدر البحث حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الربط بين الكلمة وحسابه الشخصي؛ بسبب خوارزمية ربط الحسابات الشخصية بالكلمات الشائعة المستخدمة في التغريدات، وفي هذه الحالة؛ أصبح حساب ترامب "الأول في الظهور بسبب نشر تغريدات مناهضة للعنصرية بعدد هائل.

ونشر هذه التغريدات، لا يقتصر على الأمريكيين؛ بل من أكثر من بلد، وقام بالمشاركة كل من دعم قضية وفاة جورج فلويد في مينيابوليس بطريقة ماساوية، على يد ضابط شرطة أبيض البشرة، ضغط بركبته (لمدة 8 دقائق) على عنق جورج حتى مات مختنقا.

ويأتي ربط حساب ترامب على "تويتر" وكلمة العنصرية بعد الجدل بين الرئيس الأمريكي وموقع التغريدات، حيث اتخذ "تويتر" مؤخرا قرارا بإخفاء إحدى تغريدات ترامب عن المتظاهرين في ولاية مينيسوتا، بحجة أن المنشور يدعو إلى العنف.
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