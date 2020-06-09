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منوعات

بسبب لقطة.. لحظة هجوم أسد على شاب في غابة.. صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يدفعنا الحماس في كثير من الأوقات للقيام بأفعال مجنونة وغير محسوبة وقد تعرض حياتنا للخطر كما فعل أحد الشباب أثناء رحلته في البراري . 

ونشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، لقطات خطيرة جدا من رحلة مُسافر في البراري، قرر أن يلتقط صورة مقربة للغاية لأسد خلال رحلته، فقام بأسوأ تصرف يمكن أن يقوم به أي إنسان . 

وأوقف الشاب سيارته في منتصف الطريق عندما شاهد أسدا يجول في تلك المنطقة و حاول التقاط صورة مقربة من الاسد ، إلا أنه فوجئ بأن الأسد شعر بوجوده وبدأ يقترب من سيارته . 

والمؤسف في الأمر أن الشاب لم يتخذ أي احتياطات تضمن سلامته ، فهاجم الاسد سيارته بقوة بسبب قرب الشاب منه و تركه زجاج السيارة مفتوحا أمامه فبات فريسة سهلة جدا للأسد . 

جدير بالذكر أن أحد المرافقين للشاب التقط صورتين لذلك المشهد و لكن بعد هجوم الاسد غادرا المكان فورا بسبب اصابة صديقه بجرح كبير بسبب الهجوم . 
بسبب لقطة.. لحظة هجوم أسد على شاب في غابة.. صور
بسبب لقطة.. لحظة هجوم أسد على شاب في غابة.. صور
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