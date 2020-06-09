موريتانيا: إعادة فتح المدارس والجامعات أول سبتمبر.. والعام الدراسي الجديد منتصف نوفمبر

ررت الحكومة الموريتانية تأجيل إعادة فتح المدارس والجامعات في البلاد إلى الأول من سبتمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ونقل التلفزيون الموريتاني الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن وزارة التعليم، أنه جرى تحديد الأول من سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة، والثلاثين من أكتوبر موعدا لاختتام العام الدراسي. كما تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسي القادم إلى منتصف نوفمبر المقبل.





وأكدت الوزارة أنها تعمل من خلال وسائل الاعلام الرئية والمسموعة خلال فترة التوقف على تمكين الطلاب والتلاميذ.





وكانت الحكومة الموريتانية أغلقت المدارس والجامعات في مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وسجلت موريتانيا - حتى الآن - 1104 حالات إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 108 أشخاص فيما توفى 59 شخصا.