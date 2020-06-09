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محافظات

لبحث احتياجاته من المستلزمات الطبية.. نائبة محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:24 ص
الدكتورة جاكلين عازر،
الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية
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أ ش أ
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، مستشفى صدر المعمورة، للوقوف على احتياجاته من المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، بعد تخصيصه كإحدى مستشفيات العزل الصحي بالإسكندرية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وخلال زيارتها، استفسرت عازر من مسئولى المستشفى، عن مدى جاهزيته، واحتياجاته من المستلزمات والأجهزة المختلفة، وأجهزة التنفس الصناعي؛ لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، تمهيدا لاستخدامه خلال الفترة المقبلة، كمستشفى عزل يَسَع 150 سريرا، بالاضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها المستشفي.

وأكدت أن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية؛ لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات المخصصة للعزل، وتوفير كافة احتياجاتها، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجهها.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه- الأسبوع الماضي- بالمحافظين، بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين.
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