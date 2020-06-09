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محافظات

محافظ الغربية: تحرير 12 محضر مخالفة للحظر.. وغلق وتشميع محلين في طنطا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:28 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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أ ش أ
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم تحرير 12 محضرا، وسحب رخصة القيادة لـ 12 سيارة ملاكي وتاكسي؛ لمخالفتهم لقرار حظر تحرك المواطنين، كما تم غلق وتشميع محلين فى مدينة طنطا، ومصادرة عربة أحد النباشين وتوقيع غرامة عليه وقدرها 1000 جنيه.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، في شوارع مدينة طنطا، منذ ساعات، لمتابعه إلتزام المواطنين بقرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة من رئاسه مجلس الوزراء، وكذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا، والمقدم إبراهيم كامل، وعادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.

وتفقد محافظ الغربية ونائبه، الحالة العامة لنظافة شوارع لقمان الحكيم والرفاعي وصدقي بنطاق حي ثان طنطا، وشارع الإسكندرية وشارع الفاتح بنطاق حي أول طنطا، كما تابعا أعمال رصف شارع المعاهدة.

أوضح الدكتور أحمد عطا، أن رصف شارع المعاهدة هو بداية أعمال الخطة الإضافية للرصف والتي تشمل شارع المعاهدة والفاتح، على أن تستكمل باقي الشوارع تباعا بنهاية أكتوبر المقبل.
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