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محافظات

محافظ الوادي الجديد: 252 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:12 ص
محمد الزملوط، محافظ
محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
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أ ش أ
أعلن محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الاثنين، درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 252 درجة، وذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 /2020 للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والقدرة الاستيعابية للمدارس المستهدفة، وذلك حسب الأعداد والكثافات والالتزام بالتوزيع الجغرافي بالإدارات التعليمية بالمحافظة.
وقال المحافظ - في بيان اليوم - إن قبول الطلاب يتم وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة فيما لا يزيد على كثافة الفصل المحدد، على أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي تريد التقدم للصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.
وأشار الزملوط إلى تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض ومدارس الثانوية العسكرية لاحقا.

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