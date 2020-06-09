بـ كليب جمالها.. حمادة هلال مع منة عرفة يحصد 6.6 مليون مشاهدة

حقق كليب «جمالها» للفنان حمادة هلال ، والفنانة منة عرفة، 6 ملايين و617 ألف مشاهدة، بعد طرحه على يوتيوب، يوم 25 مايو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.





، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال . وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ "موديل"





أغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف.





وسبق وأن شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.





وتقول كلمات الأغنية:





دى جمالها اووه لا لا... و قوامها اووه لا لا

خطفتني وعهد الله... بره الدنيا

نفسي اكلم ماما... طيب لا و لا اه

ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية

ما تخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش

كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين

وشغلي بالى بالى