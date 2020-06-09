موجز السوشيال ميديا.. بعد حقنها بـ بلازما الدم.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها.. نور أحمد زاهر تقلد رضوى الشربيني.. وليلى تقلد المتصلة.. شاهد

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نور أحمد زاهر تقلد رضوى الشربيني.. وليلى تقلد المتصلة.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وشقيقتها الصغري نور في تحدٍّ جديد عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك.



اللهم اشفه وعافه.. نسرين طافش توجه رسالة لـ أشرف زكي بعد إجراء عملية جراحية

وجهت الفنانة نسرين طافش، الدعم للفنان الكبير أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد إجرائه عملية جراحية.



حلق حوش.. ليلى علوي تنشر صورة مع محمد هنيدي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له مع الفنان محمد هنيدي من قيامهم القديم حلق حوش.

بعد حقنها بـ بلازما الدم.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها.. شاهد

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، أن والدتها لا تزال في العناية المركزة داخل المستشفى، بعد حقنها بـ بلازما الدم لأحد المتعافين.