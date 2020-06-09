أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي.. وإعلان قيمة عقد مصطفى شوبير.. والقيعي يوجه رسالة لرئيس الزمالك

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قرر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إعفاء موظفي الجبلاية الذين يقيمون خارج القاهرة، من الحضور لمقر الجبلاية خلال الفترة الحالية؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.













طالب مسئولو نادي طنطا الرياضي اتحاد الكرة المصري تحمل تكلفة جميع الإجراءات الاحترازية، التي يجب أن يلتزم بها كل فريق عقب استئناف النشاط الرياضي واستكمال بطولة الدوري الممتازلهذا الموسم عقب التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا .













هنأ تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، داعيًا له بالتوفيق؛ للعبور بمصر في كل المجالات.













قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، سيجدد تعاقده ويوقع على العقود يوم السبت المقبل.













كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي ، عن قيمة عقد حارس مرمى الفريق مصطفى شوبير ، والتى أثيرت حولها الشائعات فى الأيام القليلة الماضية .











