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منوعات

بلا طعام أو ماء.. شاب يسقط داخل بئر عميق وكان هذا مصيره

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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6 أيام من النحيب والصراخ المستمر لعل يستمع إليه احد ، ولكن كل هذا كان دون جدوى فلم ينتبه لوجوده أحد، أيام مريرة عاشها بريطاني داخل بئر دون ماء أو طعام.

قال "جاكوب روبرتس" بالغ من العمر 29 عامًا، إنه كان يلاحقه كلب ضال مصابًا بداء الكلب في بالي بإندونيسيا، وفي تلك المطاردة كسر ساقه وسقط في حفرة مهجورة على بعد 13 قدمًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فقد اعتقد مزارع في البداية أن تلك الصرخات قادمة من وراء القبر وإنها لشبح ما وليس لإنسان، وتجاهل الصراخات وبعد أربعة أيام من سماع الصرخات ، أخبرت "وايان سويجي" ابن أخيها بالتحقق مما يجري ووجد حقيبة ظهر ثم "جاكوب" المحاصر داخل البئر.

وقامت الأسرة ، التي تمتلك عقارًا على بعد 600 ياردة فقط من البئر ، وكذلك القرويون الآخرون ، برمي الطعام والماء لروبرتس لكنه أصيب بجروح لا تسمح له بالتسلق .

السيدة سويجي ، التي سمعت نداءات المساعدة لأول مرة عندما كانت تطعم بقرتها ، قالت للصحيفة: 'سمعت صوت أوه ، أوه ، لقد ارتجفت، لم أكن أعرف ما إذا كان صوت إنسان أو حيوان أو شبح. كنت خائفة للغاية وركضت إلى المنزل لأخبر الناس."

 جاء قائد البحث والإنقاذ المحلي "غيدي دارمادا" لإخراج الرجل المصاب قبل نقله إلى المستشفى.

تظهر الصور فريق الإنقاذ وهو يدخل إلى البئر المهجور بعمق أربعة أمتار ويرتدي معدات الوقاية الشخصية، وقال قائد شرطة جنوب كوتا يوساك اجوستينوس سواي: "كان نحيفًا ومصابا"، ولا يزال في المستشفى ولكن من المتوقع أن يتعافى بالكامل.

وادعى الضحية أنه حوصر هناك حوالي ستة أيام قبل أن يقوم فريق باسارناس بالإنقاذ، وقال روبرتس أنه  يمشي بالقرب من جالان بيليمبينج ساري ، بنجار تامبيياس ، عندما طارده الكلب.
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