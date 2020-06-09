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الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:14 ص
الصحف
الصحف
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء.

موقع صدى البلد:
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير مناخ داعم للصناعات الثقيلة.

الأهرام:
وزيرة الصحة ل "مستشفيات القطاع الخاص" : إعلاء مصلحة المرضى دون الأرباح حفاظا على حياة المواطنين.

الجمهورية:
وزيرة الصناعة: الكمامة "القماشية" ستكون متوفرة بخمس جنيهات فقط.

الوطن:
إعلان أسعار شرائح الكهرباء اليوم والتطبيق في يوليو.

أخبار اليوم:
"التعليم" تعلن ضوابط لتأجيل أمتحانات الثانوية العامة.

اليوم السابع:
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه.

الشروق:
وكيل الأوقاف لشؤون المساجد: نلتزم بتعليمات الوزراء في الفتح مرة أخرى

الشرق الأوسط:
الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد يمثل أمام المحكمة عبر الفيديو.

سكاي نيوز العربية:
العراق..تحطم طائرة عسكرية أمريكية بعد اصطدام خرساني.
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