الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء.
موقع صدى البلد:
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير مناخ داعم للصناعات الثقيلة.
الأهرام:
وزيرة الصحة ل "مستشفيات القطاع الخاص" : إعلاء مصلحة المرضى دون الأرباح حفاظا على حياة المواطنين.
الجمهورية:
وزيرة الصناعة: الكمامة "القماشية" ستكون متوفرة بخمس جنيهات فقط.
الوطن:
إعلان أسعار شرائح الكهرباء اليوم والتطبيق في يوليو.
أخبار اليوم:
"التعليم" تعلن ضوابط لتأجيل أمتحانات الثانوية العامة.
اليوم السابع:
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه.
الشروق:
وكيل الأوقاف لشؤون المساجد: نلتزم بتعليمات الوزراء في الفتح مرة أخرى
الشرق الأوسط:
الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد يمثل أمام المحكمة عبر الفيديو.
سكاي نيوز العربية:
العراق..تحطم طائرة عسكرية أمريكية بعد اصطدام خرساني.