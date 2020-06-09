أحمد بلال يكشف أسباب رفضه اللعب للزمالك بعد رحيله عن الأهلي.. فيديو

كشف أحمد بلال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أسباب

رفضه اللعب في صفوف الزمالك، عقب رحيله عن القلعة الحمراء.





وقال بلال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، أنه تلقى العديد من العروض بعد رحيله عن الأهلي ، أبرزها الزمالك والإسماعيلي.





وتابع: " الزمالك تفاوض معي في موسم 2010 عندما كان حسام حسن مدربًا للفريق، بمقابل مادي يتخطى حاجز الـ2 مليون جنيه في الموسم".









وأوضح: " رفضت عرض الزمالك، لأنني تربيت في النادي الأهلي ، وأرفض ارتداء قميص المنافس أي كان المقابل".





وأضاف: "في النهاية فضلت اللعب في صفوف سموحة مع محسن صلاح".





وأشار بلال إلى أنه لم يتوقع رحيل أحمد فتحي عن الأهلي، وأن اللاعب لم يدر الأمر جيدا مضيفًا: "كنت أعتبره أحد أبناء النادي".





وأكد أن شريف إكرامي تعرض للظلم في الأهلي، وإن قرار رحيله كان موفق للغاية.



